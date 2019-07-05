СМИ: власти США требуют возмещения $12,6 млрд от наркобарона Коротышки

НЬЮ-ЙОРК, 6 июля. /ТАСС/. Федеральная прокуратура США требует возмещения 12,6 млрд долларов бывшим наркобароном Хоакином Гусманом по прозвищу Коротышка. Об этом сообщил в пятницу телеканал CNBC.

По его данным, именно такую сумму бывший глава мексиканского картеля "Синалоа" смог легализовать в результате контрабанды в США кокаина, героина и марихуаны. Соответствующий запрос был направлен прокуратурой в пятницу в суд Восточного округа штата Нью-Йорк.

Американские власти подчеркивают, что указанные средства Гусман смог получить исключительно в результате оборота наркотиков, так как других источников дохода он не имел. "В связи с этим правительство запрашивает вынесение судебного решения о конфискации средств в размере $12 666 191 704, которые являют собой общую сумму наличных и/или имущества, причастного к делу об отмывании денег", - говорится в запросе прокуратуры.

Ранее суд Восточного округа Нью-Йорка отказался санкционировать проведение нового разбирательства по делу Гусмана. Он не согласился с доводами адвокатов бывшего наркобарона, которые просили обратить внимание на сообщение новостного канала VICE news от 20 февраля. Тогда пожелавший остаться неназванным член жюри присяжных рассказал каналу о том, что как минимум пять его коллег в нарушение законодательства следили за делом подсудимого в СМИ во время длившегося 11 недель разбирательства в суде первой инстанции.

В феврале жюри присяжных суда Восточного округа штата Нью-Йорк признало бывшего главаря наркокартеля "Синалоа" виновным в участии в преступном сообществе, в международном сговоре с целью производства и распространения наркотиков, в применении огнестрельного оружия и в сговоре с целью легализации доходов от оборота наркотиков. Гусману грозит пожизненное заключение. Оглашение меры наказания было перенесено с 25 июня на 17 июля.