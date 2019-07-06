СМИ: суд в США официально оформил развод главы Amazon Джеффа Безоса с супругой

НЬЮ-ЙОРК, 6 июля. /ТАСС/. Глава крупнейшего в мире онлайн-ретейлера Amazon Джефф Безос официально оформил развод со своей уже бывшей женой Маккензи. Об этом сообщила в пятницу газета The Seattle Times.

По ее информации, документ об официальном завершении бракоразводного процесса подписал в пятницу судья округа Кинг в штате Вашингтон. Издание отмечает, что оформление развода позволит начать процесс по передаче бывшей жене главы Amazon положенных ей по закону 19,7 млн акций компании на сумму $38,3 млрд. Ранее сообщалось, что это автоматически сделает ее одной из богатейших женщин планеты. Сама Маккензи Безос заявила, что пожертвует половину своего состояния на благотворительность.

9 января Джефф Безос и его супруга объявили, что намерены развестись после 25 лет в браке. У пары четверо детей. Маккензи Безос в апреле завершила процесс развода, уступив бывшему мужу 75% принадлежавших ей акций Amazon, а также доли в газете The Washington Post и компании Blue Origin.

Глава Amazon в марте второй год подряд возглавил ежегодный рейтинг богатейших людей планеты по версии журнала Forbes c состоянием $131 млрд (с учетом состояния его жены). В прошлом году журнал оценивал состояние Безосов в $112 млрд. Помимо Amazon, капитализация которой в прошлом году достигла $1 трлн, Безос владеет аэрокосмической компанией Blue Origin. Безосы владели недвижимостью в различных частях США, в том числе особняком стоимостью $12,9 млн в Беверли-Хиллз (штат Калифорния).