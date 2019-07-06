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В Словении возвели статую Мелании Трамп

Первая леди США изображена в виде древнеславянской фигуры

ТАСС, 6 июля. Деревянная статуя, изображающая супругу американского президента Меланию Трамп "в наивной манере", была воздвигнута в словенском городке Севница, где первая леди США провела свое детство. Об этом в пятницу сообщило Радио и телевидение Словении.

Скульптуру создал американский художник Брэд Дауни. Статуя изображает Меланию в полный рост в голубом платье и сапогах того же цвета в виде древнеславянской фигуры. Первая леди словно на расстоянии приветствует родной город.

Меланья Трамп (в девичестве Кнавс) родилась в 1970 году в городе Ново-Место в Словении, входившей в состав Социалистической Федеративной Республики Югославии. Детство Меланья провела в небольшом провинциальном словенском городке Севница. Позже она переехала в США, где и познакомилась со своим нынешним супругом Дональдом Трампом. Меланья является третьей супругой президента, пара воспитывает сына Бэррона Уильма 2006 года рождения.

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