В Словении возвели статую Мелании Трамп

ТАСС, 6 июля. Деревянная статуя, изображающая супругу американского президента Меланию Трамп "в наивной манере", была воздвигнута в словенском городке Севница, где первая леди США провела свое детство. Об этом в пятницу сообщило Радио и телевидение Словении .

Скульптуру создал американский художник Брэд Дауни. Статуя изображает Меланию в полный рост в голубом платье и сапогах того же цвета в виде древнеславянской фигуры. Первая леди словно на расстоянии приветствует родной город.

Меланья Трамп (в девичестве Кнавс) родилась в 1970 году в городе Ново-Место в Словении, входившей в состав Социалистической Федеративной Республики Югославии. Детство Меланья провела в небольшом провинциальном словенском городке Севница. Позже она переехала в США, где и познакомилась со своим нынешним супругом Дональдом Трампом. Меланья является третьей супругой президента, пара воспитывает сына Бэррона Уильма 2006 года рождения.