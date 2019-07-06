"Красный туризм" с субтропической спецификой набирает популярность на Хайнане

ХАЙКОУ /Китай/, 6 июля. /ТАСС/. Любители "красного туризма" все чаще отправляются отдыхать на Хайнань, где в условиях субтропиков могут совершить незабываемые туры по местам революционной славы и одновременно расслабиться на море. Как сообщила газета "Хайнань жибао", такой "комбинированный" отдых в Китае становится все более популярным среди молодого поколения.

"Хайнань имеет богатую ресурсную базу и располагает разнообразными туристическими продуктами. Для удобства люди могут удачно сочетать "красный туризм" с пассивным отдыхом, времяпровождение на море с культурной программой, - отмечает глава Общества по исследованию вопросов развития туризма провинции Ван Цзяньшэн. - В традиционном понимании "красный туризм" означает посещение мест, а также объектов боевой и революционный славы. На самом деле времена меняются, а вместе с ними и культура: этот термин приобретает все более широкий охват".

По его словам, подобная трансформация нисколько не умаляет достоинств "красного туризма" в его традиционных формах, поскольку дух уважения к героическому прошлому и подвигам предков остается неизменным. Ван Цзяньшэн подчеркнул, что на Хайнане есть все необходимые условия для создания уникального инновационного продукта, так как остров позволяет удачно сочетать "оттенки природы с красным цветом революции ".

Глава организации перечислил как минимум восемь ключевых "красных" достопримечательностей, которые курортная провинция готова предложить любителям попутешествовать, облачившись в гимнастерки, стилизованные под одежду китайских коммунистов-добровольцев времен борьбы с японскими интервентами.

"Красный туризм" - одно из наиболее популярных направлений для китайских туристов, путешествующих по маршрутам, связанным с событиями времен гражданской войны и революционного движения, с историей становления Коммунистической партии Китая и ее деятельности на территории КНР, а также других стран, в том числе России.

В последние годы китайские граждане все чаще совершают поездки в Москву, Санкт-Петербург, Ульяновск и другие города РФ, имеющие отношения к Октябрьской революции, к жизни Ленина и других деятелей той эпохи. Согласно официальной статистике, примерно 60% любителей "красного туризма" - люди старше 40 лет. Однако число представителей подросткового и юношеского возраста, проявляющих интерес к такому виду отдыха, постоянно растет.