Четыре новых дома для работников судоверфи "Звезда" сдали в экспулатацию

БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ /Приморский край/, 6 июля. /ТАСС/. Строители подготовили к заселению четыре новых жилых дома для работников строящегося в Большом Камне судостроительного комплекса "Звезда". Об этом сообщил в субботу вице-премьер РФ Юрий Борисов, открывая совещание о ходе строительства судоверфи.

"С момента предыдущего нашего посещения судостроительного комплекса по результатам осмотра стройки хочется отметить существенные подвижки в создании сухого дока. Кроме того, во втором квартале сдано в эксплуатацию четыре жилых дома для работников верфи общей численностью 144 квартиры", - сказал Борисов.

Всего для работников "Звезды" до 2023 года планируется построить 5,79 тыс. квартир, полностью обеспечив их потребности в жилье.

Судостроительный комплекс "Звезда" создается в городе Большой Камень консорциумом "Роснефти", "Роснефтегаза" и Газпромбанка. После ввода в эксплуатацию "Звезда" будет выпускать целую линейку средне- и крупнотоннажных судов и морской техники, в том числе танкеры, газовозы, элементы буровых платформ, суда снабжения и сейсморазведки.