На строительство и ремонт объектов в Иркутской области после паводка нужно 28 млрд рублей

ИРКУТСК, 6 июля. /ТАСС/. Ремонт разрушенных паводком в Иркутской области объектов и строительство новых потребует порядка 28 млрд рублей. Об этом в субботу сообщил вице-премьер РФ Виталий Мутко в ходе совещания правительственной комиссии по последствиям паводка.

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"По оценке, на строительство и капитальный ремонт объектов предварительно потребуется 28 млрд рублей", - сказал Мутко.

Он также сообщил, что вопросами, связанными с восстановлением пострадавшего от паводка жилья, займется рабочая группа под председательством заместителя министра строительства.

"Рабочая группа создана, замминистра строительства ее возглавил. У нас должен быть очень четкий график восстановления жилья, каждого объекта", - сказал Мутко.

Вице-премьер призвал региональные власти корректировать генпланы и выносить жилье из зон подтоплений.

"Хотел бы обратить внимание: генеральные планы должны иметь особые зоны подтопления. В этих зонах подтопления мы не можем строить жилье. Пожалуйста, главы муниципалитетов, городов, представители правительства, скорректируйте все свои генеральные планы развития городов, населенных пунктов", - сказал Мутко.

Ранее председатель областного правительства Руслан Болотов сообщал журналистам, что генеральный план пострадавшего от сильного наводнения города Тулун откорректируют, чтобы исключить возможность застройки на подверженных подтоплению землях.

По словам Мутко, жителей затопленных районов Иркутской области переселят из пунктов временного размещения в ближайшие сутки-двое.

"Одна из задач, которая стоит перед нами - это переместить население из пунктов временного размещения в более стационарные, удобные места проживания. Такая задача стоит на ближайшие сутки-двое", - сказал вице-премьер.

Ранее сообщалось, что жителей пострадавших от наводнения районов Иркутской области планируют перевести из пунктов временного размещения в общежития.

В новость внесены изменения (08:33 мск) - добавлены подробности.