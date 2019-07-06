Родственники шести погибших при паводке в Иркутской области получили выплаты

ТУЛУН /Иркутская область/, 6 июля. /ТАСС/. Родственники шести человек, погибших при паводке в Иркутской области, получили выплаты в размере 1 млн рублей. Об этом на заседании правительственной комиссии по паводку в субботу утром сообщил губернатор региона Сергей Левченко.

"Осуществлены выплаты по 10 тыс. рублей 23 тыс. 40 человек на сегодняшнее утро, по 50 тыс. рублей - 13 человек, по 100 тыс. рублей за полную потерю имущества - 85 человек. Родственникам погибших выдано шесть выплат по 1 млн рублей", - сказал он.

Паводок в Иркутской области начался 25 июня. С этого момента в 103 населенных пунктах региона было подтоплено в общей сложности 10,15 тыс. домов, где живут почти 33 тыс. человек, а также 49 социально значимых объектов и более 10,2 тыс. приусадебных участков. Погибли 22 человека, 13 числятся пропавшими без вести. Было подтоплено 48 участков автодорог, проезд сейчас восстановлен по 38 участкам.

Причиной паводка стали сильные дожди, совпавшие с таянием снега в горах Восточного Саяна. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации.