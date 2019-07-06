На ликвидацию последствий паводка в Иркутской области необходимо более 31,2 млрд рублей

ТУЛУН /Иркутская область/, 6 июля. /ТАСС/. Более 31,2 млрд рублей необходимы на ликвидацию последствий паводка в Иркутской области, сообщил губернатор региона Сергей Левченко на заседании правительственной комиссии в субботу утром.

"Для оценки ущерба на пострадавших территориях созданы комиссии при администрациях муниципальных образований, а также из состава структурных подразделений правительства Иркутской области. Предварительный объем потребности средств на ликвидацию чрезвычайной ситуации, по оперативным данным отраслевых министерств, составляет 31,202 млрд рублей", - сказал Левченко.

Он уточнил, что капитальный ремонт многоквартирных домов обойдется в 400 млн рублей, восстановление объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры - в 12 млрд 645 млн рублей.

Паводок в Иркутской области начался 25 июня. С этого момента в 103 населенных пунктах региона было подтоплено в общей сложности 10,15 тыс. домов, где проживают почти 33 тыс. человек, а также 49 социально значимых объектов и более 10,2 тыс. приусадебных участков. Погибли 22 человека, 15 числятся пропавшими без вести, 410 госпитализированы.

Причиной паводка стали сильные дожди, которые совпали с таянием снега в горах Восточного Саяна. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации.