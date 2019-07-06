"Красный крест" собирает инструменты для ремонта жилья после паводка в Иркутской области

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Иркутское отделение Международного комитета Красного Креста (МККК) начало новый этап сбора гуманитарной помощи пострадавшим от паводка. Волонтеры собирают инструменты для восстановления жилищ, сообщил ТАСС в субботу руководитель подразделения организации Сергей Давидян.
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"На данном этапе сбор [продуктов и одежды] закончился. Те вещи, которые были нужны: одежда, обувь, пища, вода. Начался следующий этап - это сбор тех инструментов, которыми люди будут свое жилище очищать, ремонтировать", - сказал он.
При этом, за все время сбора помощи организацией было собрано более 30 т помощи в Иркутске, и еще более 150 т собрали подразделения "Красного креста" в регионе.