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Паводок в Иркутской области

"Красный крест" собирает инструменты для ремонта жилья после паводка в Иркутской области

Всего организация собрала более 30 т помощи в Иркутске, еще более 150 т собрали подразделения "Красного креста" в регионе

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Иркутское отделение Международного комитета Красного Креста (МККК) начало новый этап сбора гуманитарной помощи пострадавшим от паводка. Волонтеры собирают инструменты для восстановления жилищ, сообщил ТАСС в субботу руководитель подразделения организации Сергей Давидян.

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"На данном этапе сбор [продуктов и одежды] закончился. Те вещи, которые были нужны: одежда, обувь, пища, вода. Начался следующий этап - это сбор тех инструментов, которыми люди будут свое жилище очищать, ремонтировать", - сказал он.

При этом, за все время сбора помощи организацией было собрано более 30 т помощи в Иркутске, и еще более 150 т собрали подразделения "Красного креста" в регионе.

Теги
РоссияИркутская областьПаводок в Иркутской области
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