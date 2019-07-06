"Красный крест" собирает инструменты для ремонта жилья после паводка в Иркутской области

"На данном этапе сбор [продуктов и одежды] закончился. Те вещи, которые были нужны: одежда, обувь, пища, вода. Начался следующий этап - это сбор тех инструментов, которыми люди будут свое жилище очищать, ремонтировать", - сказал он.

При этом, за все время сбора помощи организацией было собрано более 30 т помощи в Иркутске, и еще более 150 т собрали подразделения "Красного креста" в регионе.