Барк "Седов" завершил второй рейс в Балтийске после посещения Руана и Бордо

КАЛИНИНГРАД, 6 июля. /ТАСС/. Барк "Седов" - крупнейшее в мире учебное парусное судно - завершил второй рейс навигации 2019 года. Знаменитый парусник, заход которого в порт приписки Калининград в назначенный день, 4 июля, оказался невозможен из-за значительного подъема уровня воды в морском канале, ошвартовался в субботу в Балтийске, сообщила ТАСС Ирина Образцова - руководитель пресс-службы Балтийской государственной академии (БГА) рыбопромыслового флота, эксплуатирующей судно.

"Непогода на Балтике, сильный ветер и волнение моря, подъем уровня воды в морском судоходном канале не только не позволили "Седову" пройти в Калининград, но и почти на двое суток сдвинули заход парусника в порт Балтийска. Но сегодня утром, к радости находящихся на борту курсантов, заждавшихся на берегу их родных и близких, барк ошвартовался у причала железнодорожного паромного комплекса Росморпорта", - сказала она.

112 курсантов российских морских учебных заведений прошли практику, завершив ее в новом статусе и получили свидетельства о первой рабочей морской профессии.

"Это плавание для курсантов и экипажа барка будет по-особому памятным: впервые парусник "Седов" совершил заходы во французские порты Руан и Бордо для участия в крупных морских праздниках - грандиозном фестивале "Руанская Армада" и Празднике реки", - рассказала Образцова.

Она пояснила, что "Седов" никогда не был в этих портах Франции, поскольку высота мачт не позволяла судну пройти под многочисленными мостами на реках Сена и Жиронда. После ремонта и появившейся возможности складывать верхнюю оконечность самой большой мачты, это стало возможно. Самая высокая точка мачты барка "Седов" расположена на высоте около 55 метров от уровня воды. В целях обеспечения безопасной осадки судна и корректного расстояния от верха мачт до мостов, лоцманам и капитану судна Виктору Николину каждый раз приходилось производить расчеты уровня воды и начинать движение по реке во время отлива. По лоцманским замерам, в некоторых точках расстояние от мачты "Седова" до поверхности моста составляло от 30 до 70 см.

И в Руане, и в Бордо "Седов", а также другой знаменитый барк "Крузенштерн", также эксплуатируемый БГА, встречали с большой теплотой, приветствовали тысячи любителей парусов, отметили в пресс-службе академии. Гости, побывавшие на борту российского барка, интересовались учебой курсантов, устройством судна, его историей и успехами. А для курсантов из России, которые приняли участие во всех главных мероприятиях праздников, их хозяева организовали экскурсии.

О "Седове" и кругосветке

Парусник "Седов" был спущен на воду на верфи в Киле (Германия) в 1921 году и первоначально назывался "Магдалена Виннен II". Во время Второй мировой войны судно находилось в составе вспомогательного флота Германии, а в соответствии с решением Потсдамской конференции о репарациях было передано Советскому Союзу в декабре 1945 года и переименовано в "Седов" в честь полярного исследователя Георгия Седова. Барк занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самое крупное из сохранившихся до наших дней учебное парусное судно. Его длина - 17,5 метра, водоизмещение 7 тыс. 320 тонн, экипаж - 240 человек, площадь парусов - почти 4,2 тыс. метров. В апреле 2017 года "Седов" был передан от Мурманского технического университета Калининградскому государственному техническому университету, в состав которого входит БГА.

Навигация "Седова" в 2019 году включает три учебных рейса. В третий барк отправится, согласно графику, уже 7 июля. В декабре судно выйдет в кругосветную экспедицию учебно-парусных судов Росрыболовства, посвященную 200-летию открытия Антарктиды Фаддеем Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым, а также 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В масштабной экспедиции примут участие также фрегат "Паллада" и барк "Крузенштерн".