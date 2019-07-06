Травмированную в Ингушетии девочку поместили в барокамеру в клинике Рошаля

МАГАС, 6 июля. /ТАСС/. Получившую серьезные травмы из-за избиения девочку из Ингушетии в клинике Рошаля поместили в барокамеру для дополнительного насыщения организма кислородом. Состояние ребенка стабильное, сообщила ТАСС в субботу и.о. министра здравоохранения Ингушетии Зарема Льянова.

"Девочка в сознании, активная, отрицательной динамики нет, состояние стабильное. Сейчас ее поместили в специальную барокамеру, насыщают организм кислородом. Она находится под наблюдением, делается все, чтобы сохранить ей правую руку. Некоторая угроза ампутации сохраняется, кисть еще не поддается циркуляции, но врачи делают все, чтобы ее сохранить", - сказала Льянова.

По ее словам, девочке проведены все необходимые обследования. "Они [специалисты клиники Рошаля] поблагодарили наших врачей, сказали, что все было сделано вовремя. Мы на постоянной связи с ними, все на контроле", - добавила собеседница агентства.

В четверг девочка в тяжелом состоянии была доставлена в Детскую республиканскую клиническую больницу Ингушетии, где ей провели операцию. Было принято решение о переводе ребенка в столичную клинику. Девочку доставили в Москву в пятницу в сопровождении реаниматологов, врачей медицины катастроф и представителей Ингушетии. При обследовании в клинике у нее также выявили старые переломы ребер и травму позвоночника.

Ранее следователи возбудили уголовное дело после того, как девочка с многочисленными кровоподтеками, ссадинами и ушибами попала в больницу в Ингушетии. В нанесении телесных повреждений девочке следствие подозревает 35-летнюю жительницу города Сунжа, которая приходится ребенку родной тетей со стороны отца. Сейчас женщина задержана, решается вопрос об избрании в ее отношении меры пресечения в виде заключения под стражу. Как сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, женщина уже ранее была осуждена за причинение тяжкого вреда здоровью.

Было установлено, что девочка воспитывалась в семье тети без оформления каких-либо документов, в том числе об установлении опеки, мать ребенка проживает отдельно.