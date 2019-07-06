Кадровое решение по подозреваемому в госизмене помощнику полпреда примут 8 июля

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Кадровое решение по задержанному помощнику полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Александру Воробьеву будет принято в понедельник 8 июля на оперативном совещании. Об этом в субботу сообщил ТАСС заместитель полпреда Борис Кириллов.

"Работаем в обычном режиме. С Воробьевым я был не очень близко знаком, поэтому мне сложно комментировать его психологические характеристики. Но то, что мы на сегодняшний день видим, вызывает глубокое сожаление, так жить нельзя. Утром 8 июля [полпред УрФО] Николай Цуканов проведет оперативное совещание и примет кадровое решение, которое оформит нормативным актом", - сказал собеседник агентства.

Ранее в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщили, что 4 июля 2019 года в рамках возбужденного по ст. 275 УК России уголовного дела задержан гражданин Российской Федерации Александр Воробьев, подозреваемый в совершении государственной измены. В ходе установления личности в суде он представился как помощник полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе. Суд арестовал Воробьева на два месяца.

Согласно размещенным на сайте полпредства данным, Александр Воробьев родился 30 апреля 1980 года. В 2004 году с отличием окончил Московский психолого-социальный институт по специальности "Правоведение". С 2010 года по 2017 год находился на руководящих должностях в правительстве Калининградской области. В 2017 году был назначен федеральным инспектором по Республике Карелия, после чего с января 2018 года работал в должности руководителя аппарата помощника президента РФ Николая Цуканова. В июле 2018 года назначен помощником полпреда в Уральском федеральном округе.

По данным архива сайта правительства Калининградской области, Воробьев реализовал грант на обучение в National School of Public Administration в Варшаве.