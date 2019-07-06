В Петербурге проходит церемония прощания с погибшими в Баренцевом море подводниками

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Прощание с подводниками, погибшими на глубоководном аппарате в Баренцевом море, проходит в субботу на Серафимовском кладбище Петербурга, передает корреспондент ТАСС.

Что известно о подводниках, погибших в Баренцевом море

Сотни людей пришли проститься с 14 моряками, погибшими в Баренцевом море. На кладбище прибывают официальные лица, в числе которых Главнокомандующий ВМФ Николай Евменков, заместитель министра обороны - начальник Главного военно-политического управления вооруженных сил Андрей Картаполов, врио губернатора Петербурга Александр Беглов, а также представители городского парламента и правительства.

Доступ на Серафимовское кладбище Петербурга, где в субботу планируется похоронить подводников, ограничен до 13:00 мск. На снимках, сделанных фотокорреспондентом ТАСС видно, что у главного входа на территорию кладбища дежурят сотрудники военной полиции, ГИБДД и кареты скорой помощи. Военный оркестр играет "Журавли", моряки снимают фуражки.

Ранее было принято решение о том, что все 14 человек будут похоронены на Серафимовском кладбище рядом с мемориалом погибшим на подводной лодке "Курск".

Пожар произошел на глубоководном аппарате в Баренцевом море 1 июля. Погибли 14 моряков. Возгорание началось в аккумуляторном отсеке.