Путин по телефону поздравил Назарбаева с днем рождения

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил в телефонном разговоре первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с днем рождения, сообщила в субботу пресс-служба Кремля.

"В ходе телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Путин тепло поздравил первого президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева с днем рождения", - указывается в сообщении.

Ранее Владимир Путин направил Назарбаеву поздравительную телеграмму.

"Уверен, что ваш богатый опыт, политическая мудрость и большие знания будут и впредь в полной мере востребованы в деле развития отношений стратегического партнерства и союзничества между нашими странами, а также многостороннего сотрудничества по линии интеграционных процессов на евразийском пространстве", - говорится в тексте поздравления, опубликованном на сайте Кремля ранее в субботу.