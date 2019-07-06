Кириенко рассказал о 76-летнем финалисте проекта "Цифровой прорыв"

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 6 июля. /ТАСС/. Возраст одного из финалистов проекта "Цифровой прорыв", реализуемого автономной некоммерческой организацией (АНО) "Россия - страна возможностей", составил 76 лет. Об этом рассказал в субботу первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на форуме "Территория смыслов", который проходит на базе мастерской управления "Сенеж" в подмосковном Солнечногорске.

"Цифровой прорыв" - это же вроде про IT, про молодежь. Как вы думаете, какой возраст самого возрастного участника финала, человека, который не просто поучаствовал, а победил и прошел в финал?" - спросил он у аудитории. И сам ответил: 76 лет.

"Он наравне с 18-20 летними ребятами принял участие в конкурсном отборе, прошел все 55 тестов, прошел в полуфинал со своей командой, победил в полуфинале и сейчас ждет участия в финале", - сообщил кремлевский чиновник.

По его мнению, "это очень здорово и говорит о том, что никаких ограничений нет". "Все ограничения - только в голове, ты их либо сам себе создаешь, либо считаешь, что для тебя все возможно, и оно в эту минуту становится для тебя возможно", - добавил Кириенко.

"Но задача государства - создать для этого условия", - заключил он.

Молодежный форум "Территория смыслов" впервые проходит на базе мастерской управления "Сенеж" автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей". В предыдущие годы он базировался во Владимирской области, в связи с чем назывался "Территория смыслов на Клязьме".

В рамках форума организованы шесть тематических смен. Первая будет посвящена проектам платформы "Россия - страна возможностей", далее пройдут тематические смены по образованию, волонтерству, политике, высоким технологиям и экологии. Участниками "Территории смыслов" станут до 6 тыс. человек. Завершится форум 20 августа.