На территории мастерской управления "Сенеж" появится круглогодичная академия

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 6 июля. /ТАСС/. Территория мастерской управления "Сенеж" будет увеличена на несколько десятков гектаров и на этом пространстве появится академия для круглогодичного обучения на 600-800 мест. Об этом в субботу рассказал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на форуме "Территория смыслов", который проходит на базе "Сенежа" в подмосковном Солнечногорске.

"Мы присоединяем (к территории "Сенежа" - прим. ТАСС) еще несколько десятков гектаров. Там [на новой территории] планируется строительство большой академии на 600-800 человек круглогодичного размещения", - сказал Кириенко.

Он уточнил, что в академии будут учиться лучшие участники форума "Территории смыслов".

Кириенко также обратился к участникам форума с призывом принять участие в развитии новой территории и создания новых образовательных программ.

Молодежный форум "Территория смыслов" впервые проходит на базе мастерской управления "Сенеж" автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей". В предыдущие годы он базировался во Владимирской области, в связи с чем назывался "Территория смыслов на Клязьме".

В рамках форума пройдут шесть тематических смен. Первая смена посвящена проектам платформы "Россия - страна возможностей", далее пройдут тематические смены по образованию, волонтерству, политике, высоким технологиям и экологии. Участниками "Территории смыслов" станут до 6 тыс. человек. Завершится форум 20 августа.