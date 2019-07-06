В АНО "Россия - страна возможностей" появится конкурс для молодых педагогов

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 6 июля. /ТАСС/. Конкурс для отбора и поддержки молодых педагогов со всей страны появится в линейке проектов, которые развивает автономная некоммерческая организация (АНО) "Россия - страна возможностей". Об этом рассказал в субботу первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на форуме "Территория смыслов", который проходит на базе "Сенежа" в подмосковном Солнечногорске.

"Прямо сейчас в АНО "Россия - страна возможностей" идет проектирование отдельного конкурса для отбора и поддержки молодых педагогов. Предполагается, что уже осенью он стартует", - сказал Кириенко.

По его словам, хорошие педагоги должны быть не только "в Москве и городах миллионниках, но и в поселках и деревнях".

Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. В настоящий момент она объединяет 19 различных образовательных, кадровых и социальных проектов, способствующих самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО "Россия - страна возможностей" была создана в мае 2018 года для развития одноименной платформы.

Молодежный форум "Территория смыслов" впервые проходит на базе мастерской управления "Сенеж" автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей". В предыдущие годы он базировался во Владимирской области, в связи с чем назывался "Территория смыслов на Клязьме".

В рамках форума пройдут шесть тематических смен. Первая смена посвящена проектам платформы "Россия - страна возможностей", далее пройдут тематические смены по образованию, волонтерству, политике, высоким технологиям и экологии. Участниками "Территории смыслов" станут до 6 тыс. человек. Завершится форум 20 августа.