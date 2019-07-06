Кириенко заявил, что в России больше возможностей для самореализации, чем на Западе

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 6 июля. /ТАСС/. Первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко заявил о безграничных возможностях для профессионального развития в России людей, выросших на постсоветском пространстве, и опроверг утверждения, что для самореализации нужно уехать за рубеж. Соответствующее мнение он высказал в субботу в ходе форума "Территория смыслов", проходящего в Солнечногорске на базе мастерской управления "Сенеж".

Участница форума задала Кириенко вопрос по поводу данных одного из опросов "Левада-центра". Согласно им, 41% молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет хочет эмигрировать из России.

"Я в данном случае не сильно доверяю данным "Левада-центра". Они неплохие профессионалы, но, к сожалению, довольно часто очень заинтересованы в ярком политическом эффекте от своих исследований", - ответил первый замглавы Администрации президента. "У нас большое количество социологических служб в стране, картинки и оценки разные", - напомнил он.

По убеждению Кириенко, "идея, что для того, чтобы самореализоваться, надо куда-то уехать (неважно, куда - из Тулы в Москву или из Москвы в Лондон), ошибочна в корне". "Я знаю огромное количество людей, которые в начале 90-х в погоне за счастьем, как им казалось, за большими возможностями, уехали из России. Реализовались единицы", - констатировал он. "Я абсолютно убежден, что то, что называется культурным кодом, это не только язык, это культура, понимание людей, это не пустой звук", - добавил он.

"Поэтому я абсолютно убежден, что для человека, который говорит на русском языке, вырос на постсоветском пространстве... ни в одной стране мира никогда не будет сопоставимых условий для развития и роста, как это будет в России", - подчеркнул Кириенко. "Знаю огромное количество людей, которые, пожив какое-то время на Западе, возвращались обратно. Огромное количество молодых ученых возвращаются сейчас обратно в Россию, понимая, что сейчас возможности для творчества и самореализации несопоставимы", - заключил он.

О форуме

Молодежный форум "Территория смыслов" впервые проходит на базе мастерской управления "Сенеж" автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей". В предыдущие годы он базировался во Владимирской области, в связи с чем назывался "Территория смыслов на Клязьме".

В рамках форума организованы шесть тематических смен. Первая будет посвящена проектам платформы "Россия - страна возможностей", далее пройдут тематические смены по образованию, волонтерству, политике, высоким технологиям и экологии.

Участниками "Территории смыслов" станут до 6 тыс. человек. Завершится форум 20 августа.