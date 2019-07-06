Кузнецова: вопрос использования мобильных телефонов в школах необходимо решать комплексно

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Вопрос о порядке использования школьниками мобильных телефонов нужно рассматривать в комплексе, а при принятии решений не следует впадать в крайности, считает уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Такое мнение она высказала в эфире программы "Вести в субботу" на телеканале " Россия-1 ".

"У нас, когда идет речь о каком-то относительно новом явлении, всегда хочется быстрых решений, обычно это в двух крайностях: или запретить, или отпустить. Но нужно понимать, что есть всегда сложные, но нужные, серединные решения, - сказала она. - Рассматривать вопрос, я считаю, нужно в комплексе".

Кузнецова пояснила, что в ситуации введения в каждой конкретной школе собственных правил пользования смартфонами, могут возникнуть другие вопросы, которые также могут нарушать образовательный процесс и мешать ему. "Поэтому это решение должно рассматриваться в контексте больших решений", - считает омбудсмен.

"Это вопрос дисциплины, организации образовательного, воспитательного процесса", - заключила она.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей высказала мысль, что, возможно, нужно запретить ношение мобильных телефонов в школы, в частности, потому что нет необходимых для их хранения условий. При этом она отметила, что проблема использования в школах телефонов является деликатной, ее нельзя решить жесткими запретительными мерами. Она сказала, что, возможно, нужно создать условия для хранения телефонов, но в класс их не брать.