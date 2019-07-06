В Шанхае открылся IX Международный форум "Русская литература XX-XXI веков"

ШАНХАЙ, 6 июля. /ТАСС/. Русский язык переживает новый виток популярности в Китае на фоне углубления дружественных отношений между странами и реализации инициативы "Один пояс - один путь". Об этом заявил в субботу в Шанхае проректор одного из ведущих вузов страны - Фуданьского университета - Чжан Жэньхэ на церемонии открытия IX Международного форума при журнале "Русская литература и искусство" "Русская литература XX-XXI веков".

"На сегодняшний день, с углублением дружественных отношений между Китаем и Россией, а также с осуществлением инициативы "Один пояс - один путь", популярность русского языка переживает второй бум в Китае. Данный форум проводится именно в таких благоприятных условиях. Он будет способствовать дальнейшему продвижению русского языка в Китае, углублению сотрудничества и взаимодействия между русистами в самом Китае и за рубежом, а также расширению научного обмена между преподавателями и учащимися факультета русского языка и литературы, продвижению его сотрудничества в области преподавания и исследований с другими китайскими и зарубежными университетами", - сказал он, напомнив, что русский язык в качестве научной дисциплины прошел непростой путь развития в Китае.

Тогда и сейчас

По его словам, в 50-е годы прошлого столетия русский язык пережил пик популярности в Китае, однако в 60-е и 70-е годы в силу разных исторических причин его изучению не придавалось должного значения. "С начала 80-х годов по мере восстановления китайско-российских отношений и проведения политики реформ и открытости в КНР преподавание русского языка восстанавливает свои позиции и продолжает постоянное развитие", - констатировал Чжан Жэньхэ.

Выступивший на открытии форума директор Института иностранных языков и мировой литературы при Фуданьском университете Гао Юнвэй отметил, что за 70 лет на факультете русского языка образовался сильный преподавательский и научно-исследовательский коллектив, который готовит высококвалифицированные кадры. "Русская литература, - сказал он, - имеет очень большое влияние в Китае. Многие русские писатели уже знакомы каждой китайской семье, а их произведения оказали влияние на несколько поколений китайцев". В числе таких писателей он назвал Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Достоевского, Тургенева, Чехова, Шолохова и ряд других. Директор института выразил уверенность в том, что плодотворная работа на форуме будет способствовать дальнейшему изучению русской литературы в Китае, а также продвижению научных обменов между странами.

На открытии форума состоялась церемония награждения победителей организованного университетом конкурса чтецов произведений современной русской литературы. Почетные грамоты вручил его участникам временно исполняющий обязанности генерального консула РФ в Шанхае Эрнст Юркин.

Участие в форуме, который продлится два дня, принимают специалисты по русскому языку и литературе со всего Китая. Среди почетных гостей, приехавших на конференцию, много видных ученых из российских и зарубежных вузов. На форуме выступят также такие известные современные писатели, как Виктор Ерофеев, Алексей Варламов и Евгений Анташкевич.