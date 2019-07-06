Отборочное тестирование участников стартовало на кадровом конкурсе "Лидеры Тамбовщины"

ТАМБОВ, 6 июля. /ТАСС/. Конкурс управленческих кадров "Лидеры Тамбовщины" стартовал в Тамбове с отборочного тестирования участников, на которое зарегистрировалось более 540 человек. Об этом ТАСС в субботу рассказала руководитель ассессмент-центра конкурса "Лидеры Тамбовщины" Анжелика Головина.

2 апреля губернатор Тамбовской области Александр Никитин объявил о запуске второго конкурса управленцев "Лидеры Тамбовщины" для формирования кадрового резерва на должности в администрации региона и муниципальные образования. Как сообщилось в оргкомитете, конкурс пройдет в три этапа: отборочный - прием заявок; очный - тестирование; финальный - оценочные мероприятия по системе Assessment.

"Сегодня у нас стартует первый отборочный этап конкурса - тестирование, в ходе которого участникам в течение трех часов предстоит ответить более чем на тысячу вопросов. Все вопросы направлены на выявление лидерского потенциала участников, организаторских и коммуникативных способностей, особенностей мотивации личности", - сказала Головина.

Она уточнила, в этом году конкурсанты проходят тестирование в электронном варианте. Это позволит намного быстрее обработать их ответы и составить более точный рейтинг участников. "Это принципиально новый подход, обмануть систему не получится, мы используем более 200 шкал и показателей, в числе которых имеется шкала лжи, она впервые будет использоваться. К примеру, если человек на один и тот же вопрос, который ему попадается на протяжении тестирования, отвечает по-разному, значит он не уверен в том, что говорит", - пояснила Головина.

Как сообщила ТАСС заместитель начальника отдела управления общественных связей администрации Тамбовской области Ксения Прапорщикова, в текущем году на конкурс зарегистрировались более 540 человек, это почти на 200 человек больше, чем годом ранее. В связи с этим участники были разбиты на несколько групп, поэтому этап тестирования будет длиться около недели. "По его итогам отберут 130 лучших, которые и войдут в полуфинал конкурса. Их фамилии озвучат 21 июля", - сказала собеседница агентства.

Впервые конкурс "Лидеры Тамбовщины" прошел в регионе в 2018 году. На участие в нем было подано около 350 заявок. В октябре наставники определили 30 финалистов, 14 из которых в последующем были трудоустроены, еще 69 человек в настоящий момент включены в кадровый резерв Тамбовской области