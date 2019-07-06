Конюхов завершил в Крыму первый перелет на самолете с солнечными батареями

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июля. /ТАСС/. Самолет с солнечными батареями, управляемый российским путешественником Федором Конюховым, приземлился в субботу в своем конечном пункте - на крымском аэродроме Табаско, сообщил ТАСС владелец аэродрома Сергей Шевчук.

В пятницу, 5 июля, Конюхов планировал за световой день осуществить перелет по маршруту Московская область (аэродром Северка) - Воронеж (Усмань) - Ростов-на-Дону (Ольгинская) - Евпатория (аэродром Табаско). Однако из-за метеоусловий самолет вечером приземлился на аэродром Гостагаевская в Краснодарском крае и продолжил полет в Крым утром 6 июля. Гроза также стала причиной задержки вылета с аэродрома крымского Коктебеля. В полете Конюхова сопровождал глава Федерации планерного спорта РФ Сергей Рябчинский.

"Все в порядке, самолет только что сел. Все нормально", - сказал Шевчук.

Он отметил, что Крым впервые принял подобный самолет. "Ранее подобного не было. Это первый в истории авиации перелет в Крым самолета, где используются солнечные батареи", - добавил владелец аэродрома.

Аэродром "Табаско" является единственным в Крыму для приема летательных аппаратов весом до 5,7 тонн, существует с 2009 года, расположен в с. Великом Сакского района. Шевчук состоит с Конюховым в одном клубе путешественников-кругосветчиков. Он также путешественник, в 2012 году осуществил перелет из Евпатории на самую северную точку континентальной Европы - мыс Нордкап, установив рекорд Украины по беспосадочному перелету легкого одномоторного самолета. Он пролетел 7333 км за 26 часов 32 минуты летного времени.

Подготовка к кругосветке

Полет является тестовым в рамках подготовки к воздушной кругосветной экспедиции с использованием энергии солнца. Самолет "Летающая лаборатория", на котором осуществлен перелет, создан специально для отработки технологических решений, которые будут применяться при строительстве самолета для кругосветного полета. Он оборудован гибкими солнечными модулями отечественного производства и системами накопления энергии. Размах крыла аппарата - 25 м при весе самолета всего 900 кг.

Задача полета - провести испытания работы солнечных модулей на разных высотах, под разным углом к солнцу и в различных географических широтах - от 56-го градуса (Московская область) до 45-го градуса (Евпатория).

В 2021 году Федор Конюхов планирует совершить одиночный беспосадочный перелет вокруг света на воздушном суде, использующем энергию солнца. Проект "Альбатрос" реализуется при поддержке российской технологической компании РОТЕК и входящей в нее компании ТЭЭМП.

В истории мировой авиации был всего один успешный перелет вокруг света за счет энергии солнца - швейцарский самолет Solar Impulse 2 совершил кругосветку за 500 дней, сделав 19 остановок. Команда российского проекта "Альбатрос" работает над созданием самолета, способного совершить полет вокруг света без остановок и без подзарядки за семь суток.

Об экспедициях Конюхова

К настоящему моменту Конюхов уже совершил пять кругосветных плаваний, 17 раз пересек Атлантику и стал первым россиянином, побывавшим на семи высочайших вершинах шести частей света, а также на Южном и Северном полюсах. В 2007 году Конюхов уже огибал Южное полушарие на парусной яхте "Алые паруса" через Атлантический, Индийский и Тихий океаны. В мае 2019 года он завершил одиночное плавание на весельной лодке через южную часть Тихого океана, которое стало первым этапом его кругосветной экспедиции.

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