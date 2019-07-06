Опрос: большинство жителей Восточной Германии выступают за отмену санкций в отношении РФ

БЕРЛИН, 6 июля. /ТАСС/. Граждане Германии в вопросе санкций против России разделены на два лагеря: на западе страны большинство выступает за сохранение ограничительных мер в отношении Москвы, на востоке - за их отмену. Об этом свидетельствует опубликованные в субботу данные опроса, проведенного институтом изучения общественного мнения Kantar Emnid по заказу журнала FOCUS .

Согласно результатам исследования, 54% жителей Восточной Германии считают, что санкции против России следует отменить. На западе ФРГ таковых всего 32%.

По всей Германии за отмену санкций выступили 36% респондентов. В то же время 41% опрошенных считают, что их нужно оставить в силе. 23% затруднились ответить на вопрос. В большинстве случаев за снятие ограничительных мер выступали сторонники "Альтернативы для Германии" (65%) и Левой партии (53%). В опросе принимали участие около 1 тыс. граждан ФРГ. Он проводился 25 и 26 июня.

В 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией. Ограничительные меры неоднократно расширялись и продлевались. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны ЕС для должностных лиц из РФ и заморожены их активы, введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера.