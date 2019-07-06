Избитая в Ингушетии девочка будет находиться на лечении не менее месяца

МАГАС, 6 июля. /ТАСС/. Избитая в Ингушетии семилетняя девочка, доставленная из республики в клинику Леонида Рошаля в Москве, будет находится на лечении один-два месяца. Об этом в субботу сообщила журналистам уполномоченный при главе Республики Ингушетия по правам ребенка Зарема Чахкиева, находящаяся в Москве вместе с девочкой.

"Я только что из реанимации, где сейчас находится Аиша, она была под наркозом, но уже приходит в себя, ей уже сделали перевязку. Врачи сказали, что на 100% одну руку они уже ей спасли, насчет второй пока нет точных прогнозов. Девочка чувствует себя хорошо. Она очень веселая, разговаривает, общается со всеми. Месяц, может быть два, она будет находиться на лечении", - сказала Чахкиева.

В четверг, 4 июля, семилетняя девочка в тяжелом состоянии была доставлена в Детскую республиканскую клиническую больницу Ингушетии, где ей провели операцию. Было принято решение о переводе ребенка в столичную клинику. Девочку доставили в Москву 5 июля в сопровождении реаниматологов, врачей медицины катастроф и представителей Ингушетии. При обследовании в клинике у нее также выявили старые переломы ребер и травму позвоночника.

Ранее следователи возбудили уголовное дело после того, как девочка с многочисленными кровоподтеками, ссадинами и ушибами попала в больницу в Ингушетии. В нанесении телесных повреждений девочке следствие подозревает 35-летнюю жительницу города Сунжа, которая приходится ребенку родной тетей со стороны отца. В настоящее время женщина задержана, решается вопрос об избрании в ее отношении меры пресечения в виде заключения под стражу.