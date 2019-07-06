Организаторы конкурса "Лидеры России" заявили, что его география будет расширяться

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 6 июля. /ТАСС/. Организаторы конкурса "Лидеры России" ожидают увеличение числа стран, граждане которых будут участвовать в проекте. Об этом заявил в субботу его руководитель, генеральный директор автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров на форуме "Территория смыслов", который проходит на базе "Сенежа" в подмосковном Солнечногорске.

"Во втором конкурсе "Лидеры России" мы получили заявки более чем из 60 стран. К сожалению, никто из иностранных граждан не дошел до победы, думаю, что во многом это связано с тем, что среди испытаний были задания на знание российской истории и русского языка, и видимо, людям, которые не живут в стране, это было трудно", - сказал Комиссаров.

Он отметил, что некоторые из иностранных участников второго конкурса намерены подавать заявки на третий сезон. "Я думаю, что будут еще и другие страны, и другие участники, так что география [конкурса] будет расширяться", - добавил он.

Старт третьего конкурс намечен на осень текущего года.

О конкурсе

Конкурс "Лидеры России" является флагманским проектом платформы "Россия - страна возможностей". Она была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. Платформа объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы была создана АНО, носящая такое же название.

Первый конкурс "Лидеры России" стартовал в октябре 2017 года, заявки на участие в нем подали почти 200 тыс. человек. Победителями тогда стали 103 человека, более 80 участников получили кадровые назначения на высокие посты.

Второй конкурс "Лидеры России" начался 10 октября 2018 года, более 227 тыс. человек подали заявки для регистрации. Конкурс стал международным, заявки на участие пришли из 68 стран. В очные полуфиналы прошли более 3,3 тыс. человек, в том числе 18 участников из-за рубежа, которые представляли Азербайджан, Белоруссию, Казахстан и Украину. В финал вышло 300 человек, из которых 104 стали победителями.

Молодежный форум "Территория смыслов" впервые проходит на базе мастерской управления "Сенеж" автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей". В предыдущие годы он базировался во Владимирской области, в связи с чем назывался "Территория смыслов на Клязьме".

В рамках форума пройдут шесть тематических смен. Первая смена посвящена проектам платформы "Россия - страна возможностей", далее пройдут тематические смены по образованию, волонтерству, политике, высоким технологиям и экологии. Участниками "Территории смыслов" станут до 6 тыс. человек. Завершится форум 20 августа.