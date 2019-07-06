Парусник "Крузенштерн" завершил в Калининграде второй рейс навигации 2019 года

КАЛИНИНГРАД, 6 июля. /ТАСС/. Российский парусник "Крузенштерн" в субботу завершил второй рейс навигации 2019 года и ошвартовался в морском порту Калининграда, сообщила ТАСС Ирина Образцова - руководитель пресс-службы Балтийской государственной академии (БГА) рыбопромыслового флота, эксплуатирующей судно.

"Барк "Крузенштерн", успешно преодолев Калининградский морской канал, ошвартовался в порту у ставшего за многие годы своим, родным причала № 18. Непогода на Балтике с ее сильным ветром и волнением в последние несколько дней отложила заход парусника в порт приписки почти на сутки, но это ни сколь не омрачило радость встречи курсантов с родными и близкими", - рассказала она, заметив, что другой барк академии - "Седов", ожидавший в море погоды двое суток, вынужден был сегодня и вовсе встать у причала в порту Балтийска.

По словам собеседницы агентства, 40-суточный рейс учебного парусного судна, маршрут которого проходил через Балтику в Северное море, Ла-Манш и Бискайский залив, завершился успешно. Более 100 курсантов учебных заведений Росрыболовства проверили и закрепили на практике в непростых условиях морского плавания теоретические знания, полученные в учебных аудиториях на берегу. Курсанты сдали квалификационные экзамены, подтверждают полученные компетенции у судовых специалистов. Во время похода они несли вахты на руле, работали в машинном и котельном отделениях, и, конечно, участвовали в судовых учебных тревогах, парусных авралах, швартовных операциях.

А еще "крузенштерновцы" были желанными гостями во французских портах Руан и Бордо, на международных морских фестивалях "Руанская Армада" и "Праздник реки", сказали в пресс-службе, отметив, что для "Крузенштерна" это было второе посещение столицы Нормандии, впервые знаменитый российский парусник был приглашен на "Руанскую Армаду" в 2013 году.

И на это раз "Крузенштерн", а также его калининградский "собрат" "Седов" [этот барк в апреле 2017 был передан от Мурманского технического университета Калининградскому государственному техническому университету, в состав которого входит БГА] были настоящими звездами фестиваля, подчеркнули в академии. Длинные очереди из желающих подняться на борт выстраивались у трапов с раннего утра, лишь за первые три дня "Крузенштерн" посетили более 15 тыс. человек.

В атмосферу большого и веселого "Праздника реки" окунулись курсанты двух российских барков и в Бордо, где были также непосредственными участниками мероприятий. Год назад "Крузенштерн" заходил в этот порт, но пребывание сразу двух широко известных в мире российских парусников стало для многих настоящей сенсацией. Потому и прощание с Бордо, откуда барк взял курс на Калининград, было по-особому теплым.

Барк "Крузенштерн": вчера, сегодня, завтра

"Крузенштерн" был построен в 1926 году на немецкой верфи возле Бремерхафена, при спуске на воду парусник получил название "Падуя". Четырехмачтовое судно вошло в десятку крупнейших парусников мира. В 1946 году оно перешло по репарациям в собственность СССР и было переименовано в честь русского мореплавателя, руководителя первой русской кругосветной экспедиции 1803-1806 годов, адмирала Ивана Крузенштерна. Барк был переоборудован под учебное судно с современным двигателем. "Крузенштерн" совершил два кругосветных плавания, трансатлантическую экспедицию, становился победителем международных парусных регат и гонок. Это последний в мире классический парусник, изначально построенный для хождения в море исключительно под парусами, без каких-либо дополнительных двигателей и генераторов энергии.

19 июля "Крузенштерн" отправится в третий, завершающий рейс навигации-2019. После его окончания в августе начнется подготовка к кругосветной экспедиции учебно-парусных судов Росрыболовства, посвященной 200-летию открытия Антарктиды Фаддеем Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым, а также 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В масштабной экспедиции, которая начнется в декабре этого года, помимо "Крузенштерна" участвуют барк "Седов" и фрегат "Паллада".