Патриарх Кирилл освятит храм собора Рождества Богородицы Коневского монастыря в Ленобласти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье освятит верхний храм собора Рождества Богородицы Коневского монастыря в Ленинградской области и совершит в нем божественную литургию. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в субботу на сайте сектора коммуникаций Санкт-Петербургской епархии.

"7 июля предстоятель освятит верхний храм собора Рождества Богородицы Коневского монастыря и совершит в нем божественную литургию. Начало в 09:00 мск", - отмечается в сообщении.

Коневский Рождество-Богородичный мужской монастырь Выборгской епархии был основан на острове Коневец в западной части Ладожского озера преподобным Арсением Коневским в 1393 году. В 1991 году Коневский монастырь был возвращен Русской православной церкви.