Страны ШОС выступили в защиту экологии на международной садоводческой выставке в Пекине

ПЕКИН, 6 июля. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Представители государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), правительственных и деловых кругов Китая, дипломаты целого ряда стран приняли в субботу участие в масштабном мероприятии по случаю Дня ШОС на пекинской международной садоводческой выставке ЭКСПО-2019. Под лозунгом защиты экологии была проведена насыщенная концертная программа, все приглашенные получили возможность ознакомиться с павильоном и экспозиционным садом объединения.

"Хотел бы особо отметить, что ШОС придает важное значение вопросам бережного отношения к экологии, - заявил генеральный секретарь организации Владимир Норов. - Страны объединения славятся уникальной природой, чистым воздухом, небесными горами, бескрайними лесами, широкими степями, глубокими реками и озерами, где вода напоминает зеркало".

Глава организации напомнил, что на территории государств ШОС "достаточно много первозданных мест, где человек еще не успел оставить свой тяжелый промышленный след". Он подчеркнул, что всеобщая задача - сохранить уникальную природу, обеспечить благополучное будущее последующих поколений.

"На этой выставке страны и международные организации демонстрируют свои знания, традиции и уникальные новинки в сфере садово-парковой культуры. Весь комплекс превратился в цветущий парк у подножия Великой китайской стены. ШОС в числе первых поддержала инициативу проведения выставки", - добавил Норов.

Сад объединения под открытым небом на территории ЭКСПО находится рядом с российской секцией, в основу его концепции легли три жизненно важных элемента - земля, воздух и вода. По словам организаторов, они созвучны трем ключевым целям организации: сотрудничеству, развитию и процветанию. Одно из главных достижений павильона ШОС - галерея национальных цветов государств-членов объединения, выполненная во флорентийской мозаике из полудрагоценных и редких видов камней. Так, символом России стала ромашка, Индии - лотус, Китая - пион, Пакистана - жасмин, Таджикистана - роза.

Пекинская международная садоводческая выставка ЭКСПО-2019 - крупномасштабное мероприятие с участием 86 стран и 24 международных организаций, которое проходит с 29 апреля по 7 октября. По данным оргкомитета, площадь экспозиции составляет 960 га, на которой произрастают более 220 тыс. деревьев и кустарников, а также большое количество цветов. Тема отечественной площадки: "Русский сад: от корней к плодам". ТАСС выступает в качестве генерального информационного партнера выставки.