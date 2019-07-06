Предупреждение о сильном ветре объявили в нескольких регионах Центральной России

ТАСС, 6 июля. Штормовое предупреждение объявили в субботу главные управления МЧС Калужской и Курской областей, где ожидается усиление ветра до 20 м/с. В Белгородской, Орловской, Смоленской, Рязанской и Тульской областях пресс-службы ведомств сообщают о ветре со скоростью до 17 м/с.

ГУ МЧС по Калужской области предупреждает жителей региона о сильном ветре, дожде и грозах, температура воздуха днем до 20 градусов тепла, ночью до 13 градусов тепла, такая метеорологическая обстановка продлится до вечера воскресенья. В понедельник, по данным синоптиков, сильный ветер и осадки в регионе прекратятся. Штормовое предупреждение на субботу и воскресенье объявлено и в Курской области - там скорость ветра составит 20 м/с, ночью без осадков, днем дожди, грозы. Воздух днем прогреется до 25 градусов, ночью до 13 градусов.

Облачно с прояснениями будет в Орловской области, днем воздух прогреется до 20 градусов, ночью температура опустится до 12 градусов тепла. По данным ГУ МЧС по региону, ветер преимущественно западный, около 17 м/с, дожди. Юго-западный ветер с порывами до 17 м/с в секунду ожидается в Белгородской области. Спасатели предупреждают о дождях, грозах, температура воздуха в ближайшие два дня до 27 градусов днем и около 12 градусов ночью.

В Рязанской и Тульской областях до 23 градусов днем и до 7 ночью, ветер переменных направлений до 17 м/с, возможны осадки. Сильный ветер, по прогнозу регионального ГУ МЧС, также ожидается в Смоленской области, однако там немного прохладней - около 20 градусов тепла днем и плюс 5 ночью. Еще холодней в Ивановской области - всего плюс 15 днем и 10 градусов тепла ночью. Синоптики советуют не забывать зонты, так как в регионе будет дождливо.

В Воронежской и Липецкой областях переменная облачность, местами небольшие кратковременные дожди с грозами, ветер 7-13 м/с, температура ночью около 11 градусов, днем до 27 градусов. По данным регионального МЧС, в Тамбовской области ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь, ветер юго-западный 7-12 м/с, ночью около 7 тепла, днем до плюс 25. Во Владимирской и области до 23 градусов тепла днем и до плюс 12 ночью, облачно с прояснениями, синоптики не прогнозируют сильный ветер.

В Костромской, Тверской и Ярославской областях, по данным региональных центров по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу и воскресенье пройдут сильные дожди, возможны грозы. Температура днем - около 17 градусов тепла, ночью до плюс 10 градусов. Синоптики Брянской области отмечают, что в ближайшие два дня в регионе будут идти грозовые дожди, ветер поднимется до 12 м/с, температура воздуха поднимется до плюс 21 днем и плюс 14 ночью.