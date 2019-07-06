Тело одной погибшей в ЧП с катером на Кубани отправили на родину

КРАСНОДАР, 6 июля. /ТАСС/. Тело одной из женщин, погибших при опрокидывании катамарана в Черном море в поселке Джубга на Кубани, отправили на родину, тело второй женщины будет отправлено до конца дня. Об этом сообщил ТАСС в субботу глава Туапсинского района Анатолий Русин.
Катер опрокинулся накануне, на борту были 55 человек, при проектной вместимости 12, основная версия причины трагедии - перегруз. Личности погибших в результате ЧП с катамараном были установлены. Одна из женщин приехала из Мордовии, другая - из Белгородской области.
"Тело одной женщины уже отправлено [домой], вечером будет отправлено тело второй погибшей женщины. С родственниками мы на связи, администрация района взяла на себя все финансовые расходы, оказывает всю необходимую помощь", - сказал Русин.
Он добавил также, что район оказывает помощь всем спасенным. "Люди были из различных регионов, например, из Ростовской области было пять человек", - сообщил в субботу на брифинге по факту случившегося заместитель Южного транспортного прокурора Валерий Козлов.
Ранее сообщалось, что Южное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, проверку проводит Южная транспортная прокуратура, владелец и капитан прогулочного катера задержаны, проводятся следственные действия.