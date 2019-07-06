Тело одной погибшей в ЧП с катером на Кубани отправили на родину

КРАСНОДАР, 6 июля. /ТАСС/. Тело одной из женщин, погибших при опрокидывании катамарана в Черном море в поселке Джубга на Кубани, отправили на родину, тело второй женщины будет отправлено до конца дня. Об этом сообщил ТАСС в субботу глава Туапсинского района Анатолий Русин.

Катер опрокинулся накануне, на борту были 55 человек, при проектной вместимости 12, основная версия причины трагедии - перегруз. Личности погибших в результате ЧП с катамараном были установлены. Одна из женщин приехала из Мордовии, другая - из Белгородской области.