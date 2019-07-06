Потерявшим имущество во время паводка в Иркутской области выделят еще 1,4 млрд рублей

ТАСС, 6 июля. Дополнительные средства в размере 1,4 млрд рублей выделят пострадавшим от паводка в Иркутской области из федерального бюджета. Как сообщила в субботу пресс-служба правительства Иркутской области, эти средства будут направлены на новые выплаты по 50 тыс. и 100 тыс. рублей людям, которые полностью или частично лишились имущества.

"Губернатор Иркутской области Сергей Левченко сегодня на вечернем заседании оперативного штаба по ликвидации последствий наводнения в шести районах Приангарья поручил Минфину региона и всем профильным министерствам подготовить заявку на выделение дополнительных средств из федерального бюджета на выплаты пострадавшим от стихийного бедствия: по 50 тыс. и 100 тыс. рублей за частичную или полную потерю имущества. По словам Сергея Левченко, на это в ближайшее время потребуется около 1,4 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что в течение ближайших суток властям будет доложено о состоянии школ, где в настоящее время находятся пункты временного размещения граждан. К 1 сентября эти здания должны быть подготовлены к началу учебного года. По состоянию на 18:00 субботы обследовано 5 тыс. 664 дома и принято решение о выплатах по 50 тыс. рублей по 1 тыс. 33 домам, по 100 тыс. рублей - по 996 домам.

Выплаты будут производиться, исходя из количества зарегистрированных в доме. Выплаты уже начали получать жители Зиминского и Тулунского районов. По остальным территориям перечисления начнутся с воскресенья.