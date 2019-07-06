Как оживает Тулун. Потерянное имущество, надежда на будущее и неожиданные находки

ТУЛУН /Иркутская область/, 6 июля. /ТАСС/. Жизнь постепенно возвращается в город Тулун в Иркутской области, который сильно пострадал от паводка. Горожане получают положенные им компенсации, разыскивают уцелевшее имущество и охраняют дома от мародеров. Корреспондент ТАСС, приехавший в город, смог своими глазами увидеть, как живут люди, пережившие удар стихии.

После схода воды Тулун выглядит как город, где идут военные действия. От некоторых жилых домов и дворовых построек остались только фундаменты. В городе очень много сотрудников правоохранительных органов, медиков, спасателей и военных. А местные жители ходят по Тулуну с оружием - охраняют от мародеров уцелевшее имущество. Люди беспокоятся за свои инструменты, бытовую технику - даже пластиковые окна в пустующих домах могут стать добычей мародеров.

Владимир Бурнейко живет в пункте временного размещения. Он из-за паводка потерял все - и новенький автомобиль Lada Granta, и огород, и даже дом "уплыл", хотя его и удалось найти после того, как река Ия вернулась в русло. Бурнейко каждый день вооружается охотничьим ружьем и идет спасать все, что осталось.

"Мародеры последнее тащат. Дом-то остался, выплыл в стороне, но там ведь гвозди, молотки, сети рыбацкие, инструменты, стройматериалы. Разрешение на оружие у меня есть, и я сам лично охраняю свое", - рассказал он корреспонденту ТАСС.

По словам Бурнейко, разовую материальную выплату - 10 тыс. рублей - он уже получил, теперь беспокоится о том, где будет жить. Заявление на сертификат, который позволяет купить жилье в любом населенном пункте региона, он написал на днях и ждет рассмотрения.

Решения по своему заявлению ждет и Виктор Прищепа, который перебрался в Тулун недавно - он купил здесь дом в 2015 году. "Я только евроокна себе поставил, как раз ремонтом занимался, и все пропало. Соседи сказали, что нас тут не затапливает, и я не боялся. Но потом как пошло, и прямо на глазах все. Восстановить ничего не получится", - рассказал он.

Уезжать не хотим

Как жить дальше, многие горожане, потерявшие дома, не знают, но покидать Тулун готовы немногие. Даже местная молодежь не собирается уезжать из города, где живет всю жизнь.