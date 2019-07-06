Как оживает Тулун. Потерянное имущество, надежда на будущее и неожиданные находки

ТУЛУН /Иркутская область/, 6 июля. /ТАСС/. Жизнь постепенно возвращается в город Тулун в Иркутской области, который сильно пострадал от паводка. Горожане получают положенные им компенсации, разыскивают уцелевшее имущество и охраняют дома от мародеров. Корреспондент ТАСС, приехавший в город, смог своими глазами увидеть, как живут люди, пережившие удар стихии.
После схода воды Тулун выглядит как город, где идут военные действия. От некоторых жилых домов и дворовых построек остались только фундаменты. В городе очень много сотрудников правоохранительных органов, медиков, спасателей и военных. А местные жители ходят по Тулуну с оружием - охраняют от мародеров уцелевшее имущество. Люди беспокоятся за свои инструменты, бытовую технику - даже пластиковые окна в пустующих домах могут стать добычей мародеров.
Владимир Бурнейко живет в пункте временного размещения. Он из-за паводка потерял все - и новенький автомобиль Lada Granta, и огород, и даже дом "уплыл", хотя его и удалось найти после того, как река Ия вернулась в русло. Бурнейко каждый день вооружается охотничьим ружьем и идет спасать все, что осталось.
"Мародеры последнее тащат. Дом-то остался, выплыл в стороне, но там ведь гвозди, молотки, сети рыбацкие, инструменты, стройматериалы. Разрешение на оружие у меня есть, и я сам лично охраняю свое", - рассказал он корреспонденту ТАСС.
По словам Бурнейко, разовую материальную выплату - 10 тыс. рублей - он уже получил, теперь беспокоится о том, где будет жить. Заявление на сертификат, который позволяет купить жилье в любом населенном пункте региона, он написал на днях и ждет рассмотрения.
Решения по своему заявлению ждет и Виктор Прищепа, который перебрался в Тулун недавно - он купил здесь дом в 2015 году. "Я только евроокна себе поставил, как раз ремонтом занимался, и все пропало. Соседи сказали, что нас тут не затапливает, и я не боялся. Но потом как пошло, и прямо на глазах все. Восстановить ничего не получится", - рассказал он.
Уезжать не хотим
Как жить дальше, многие горожане, потерявшие дома, не знают, но покидать Тулун готовы немногие. Даже местная молодежь не собирается уезжать из города, где живет всю жизнь.
"Я бы дом предпочел бы [в Тулуне], и родственники у меня все здесь. Куда мне ехать? Я всю жизнь [в частном доме], мать у меня здесь", - рассказал корреспонденту ТАСС местный житель Игорь Носов, пояснив, что свой дом вместе с гаражом и баней отстраивал с 2005 года.
Как именно распорядиться полагающейся ему компенсацией, Игорь пока не решил. Его дом оказался достаточно крепким, и его можно восстановить. Но пока, чтобы не искушать мародеров, пластиковые окна из проемов он вытащил.
Помощь по прописке
Первую компенсационную выплату в размере 10 тыс. рублей уже получили почти все пострадавшие. Как уточнили корреспонденту ТАСС в пункте социальной защиты, где занимаются выдачей разовой материальной помощи, местные жители все еще выстраиваются в очереди, но если в первые дни стояли с утра до вечера, то теперь большой наплыв пострадавших только по утрам. Однако получить даже такую помощь удается не всем.
Для этого нужно иметь прописку в Тулуне, поэтому, например, части семьи Комаровых, которая прописана не в самом городе, а в Тулунском районе, в компенсации отказали. В городе Комаровы последние несколько лет арендовали жилье и планировали восстановить давно заброшенный собственный дом.
"Мой дом, где я как раз прописан, вообще унесло. А мы в аренду сейчас снимаем. Я-то деньги получил, 10 тыс., я здесь прописан, а у семьи другая прописка, им не дают", - сообщил глава семейства.
Возвращение к жизни
Так или иначе, постепенно горожане возвращаются к обычной жизни и начинают планировать восстановление жилья. В городе разбирают завалы и среди кирпичей, бревен и кровельных листов владельцы домов находят свои промокшие вещи. Одежду и постельное белье сушат прямо на заборах. Временами поиски приносят совершенно неожиданные результаты.
Так, Виктор Прищепа, когда стала прибывать вода, успел "переселить" на крышу дома своих кур. По возвращении спустя три дня мужчина с удивлением обнаружил, что птицы не только не погибли, но и даже снесли на крыше яйца.
А некоторым удалось, благодаря паводку, найти семейные ценности. Так, одна из семей, разбирая уцелевшее имущество в своем старинном доме, обнаружила реликвию, о которой молодое поколение семьи даже не знало - напечатанный в Иркутске в 1903 году номер газеты "Восточное обозрение". Она хранилась в коллекции марок и вместе с ней благополучно пережила наводнение.