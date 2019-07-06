Русские и казачьи организации в Абхазии создали союз для поддержки соотечественников

СУХУМ, 6 июля. /ТАСС/. Русские и казачьи общественные организации Абхазии в субботу провели учредительную конференцию и объединились в союз, главной целью которого станет работа по поддержке соотечественников, живущих в республике. Об этом сообщил ТАСС председатель общественного объединения "Русское общество Абхазии", один из сопредседателей союза Роман Рязанцев.

"В состав "Союза русских и казачьих общественных организации Абхазии" вошли 19 организаций. Союз создан для того, чтобы на системной основе организовать поддержку 22-тысячного русскоязычного населения Абхазии, <…> в том числе во взаимодействии с органами власти. Русскоязычные жители республики заинтересованы в том, чтобы мы все вместе строили нашу независимую Абхазию, и они должны быть вовлечены в это строительство на разных уровнях", - сказал Рязанцев.

По его словам, попечительский совет новой организации возглавил посол России в Абхазии Алексей Двинянин. "Представители от 19 организаций были избраны в координационный совет союза, также были избраны три сопредседателя", - добавил собеседник агентства.

В Абхазии по результатам последней переписи населения, проведенной в 2011 году, проживают 240 тыс. человек, русские (22 тыс. человек) занимают четвертое место по численности после абхазов, грузин и армян.