В центре Еревана проходит акция в поддержку сестер Хачатурян

ЕРЕВАН, 6 июля. /ТАСС/. Марш в поддержку сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца, проходит в субботу по центральным улицам столицы Армении, сообщает корреспондент ТАСС с места события. Организатором акции является психолог Зара Арутюнян, на призыв которой откликнулось больше 100 жителей столицы, вышедших на акцию.

"Приехав в Армению, я была удивлена тому, что здесь о трагедии сестер Хачатурян мало информированы. Поэтому было решено провести марш и привлечь внимание местной общественности", - сказала корреспонденту ТАСС Арутюнян. По словам активистки, эта акция - ее частная инициатива.

Кроме того, к шествию присоединились представители некоторых СМИ. "Мы не могли остаться в стороне, так как это трагедия каждого из нас. Есть надежда, что наша акция привлечет внимание и увеличит шанс избегать подобных ужасов в будущем", - сказала ведущая радиостанции "Радио ВАН" Аня Геллер. По ходу шествия к акции примкнули еще несколько десятков человек. Марш закончился на ступенях кинотеатра "Москва" в центре Еревана призывом поддержать сестер Хачатурян.

Сестры обвиняются в убийстве своего отца, 57-летнего Михаила Хачатуряна. Его тело с множественными колото-резаными ранениями было обнаружено 27 июля 2018 года в доме на Алтуфьевском шоссе в Москве. На допросе девушки признали вину и пояснили, что у них сложились неприязненные отношения с отцом, так как он на протяжении длительного времени причинял им моральные и физические страдания. Посмертная психолого-психиатрическая экспертиза позднее установила, что у Хачатуряна были расстройства личности, а у старшей сестры эксперты выявили расстройства психики на почве домогательств и издевательств со стороны отца.

2 августа прошлого года Останкинский суд Москвы арестовал их. 27 сентября Басманный суд изменил им меру пресечения с заключения под стражу на запрет определенных действий, они были освобождены в зале суда.

В июне СК РФ предъявил обвинение в окончательной редакции трем сестрам Хачатурян. Им вменяется пункт "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). По фабуле обвинения, все сестры принимали участие в инкриминируемом им преступлении. При этом в обвинении следствие указывает, что действия сестер были спровоцированы действиями потерпевшего Михаила Хачатуряна. Следствие по делу пока не окончено.