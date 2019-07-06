Москалькова настаивает на скорейшем принятии закона о противодействии семейному насилию

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова настаивает на скорейшей разработке проекта закона о противодействии насилию в семье и обещает содействовать его принятию. Соответствующее заявление она сделала в субботу, комментируя резонансный случай с избиением девочки в Ингушетии.

"Мы все, наше гражданское общество в очередной раз столкнулись с вопиющим проявлением того безобразного явления, которое называется "семейное насилие", - сказала омбудсмен журналистам.

По ее мнению, история этого ребенка еще раз подвигает общество "к рассмотрению вопроса о ратификации Стамбульской конвенции и скорейшей разработке федерального закона России о противодействии насилию в семье". "Нынешняя ситуация совершенно нетерпима и противоречит всем цивилизационным нормам. Я не только беру ситуацию под контроль, но и всеми возможностями, которые есть у меня в рамках конституционного закона об уполномоченном, буду добиваться скорейшего принятия давно назревшего закона", - заверила Москалькова.

4 июля семилетняя девочка в тяжелом состоянии была доставлена в Детскую республиканскую клиническую больницу Ингушетии, где ей провели операцию. Было принято решение о переводе ребенка в столичную клинику. 5 июля девочку доставили в Москву в сопровождении реаниматологов, врачей медицины катастроф и представителей Ингушетии, при обследовании в клинике у нее также выявили старые переломы ребер и травму позвоночника. По подозрению в нанесении ребенку тяжелых травм арестована ее родная тетя.

Ранее Москалькова неоднократно высказывалась о необходимости принятия закона о профилактике домашнего насилия. Так, во время работы депутатом Госдумы она была автором одного из вариантов такого законопроекта, который позднее был отклонен.

В конце 2018 года зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина сообщила, что работа над проектом закона об основах профилактики семейно-бытового насилия завершается. В документе идет речь о так называемом охранном ордере - запрете виновным в домашнем насилии приближаться к пострадавшим от их рук. Это позволит изменить сложившуюся практику, когда жертва рукоприкладства вынуждена уходить из дома и прятаться от агрессора в кризисном центре. Система охранных ордеров уже действует в ряде стран, например в Белоруссии и Казахстане.