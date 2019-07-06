Москву и карельский город Сортавала свяжут на время сезона прямым поездом

ПЕТРОЗАВОДСК, 6 июля. /ТАСС/. Фирменный поезд "Карелия", курсирующий между Москвой и Петрозаводском, продлят до города Сортавала. Соответствующую публикацию разместил в субботу на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" глава Республики Карелия Артур Парфенчиков, отметив, что ранее прямого железнодорожного сообщения между столицей и городом на берегу Ладоги не существовало.

"Москву и Сортавалу свяжет прямое железнодорожное сообщение - с 12 июля по 9 сентября по этому маршруту начинают курсировать беспересадочные вагоны. Купейные и плацкартные вагоны будут отправляться и прибывать в Москву в составе поезда дальнего следования №18/17 Москва - Петрозаводск", - написал он.

Время прибытия в Сортавалу - 14:35 мск, отправки в Москву - 15:29 мск. По ходу движения из Петрозаводска в Приладожье состав будет делать остановки на станциях Петрозаводск-Товарный, Томицы, Чална-Онежская, Падозеро, Виллагора, Сяньга, Эссойла, Иматозеро, Новые Пески, Застава, Веркко, Суоярви, Пийтсиеки, Лоймола, Райконкоски, Леннясюрья, Янисьярви, Маткаселькя, Кааламо, Хелюля.

Сформированный состав будет ходить до Сортавалы ежедневно до 9 сентября. Парфенчиков не исключил, что при высокой популярности маршрут станет круглогодичным.

Поезд "Карелия" №18/17 ходит по маршруту Петрозаводск - Москва - Петрозаводск с 1985 года, в 1996 году ему присвоили категорию фирменного. Время в пути в одну сторону составляет чуть менее 12 часов. Состав ежедневно уходит в Карелию с Ленинградского вокзала.