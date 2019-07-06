Приуроченный ко Дню семьи, любви и верности фестиваль пройдет в российских детских лагерях

ТАСС, 6 июля. Фестиваль "Ромашка в ладошке", приуроченный ко Дню семьи, любви и верности, состоится в 2019 году в международном детском центре "Артек" в Крыму, детском образовательном центре "Смена" в Краснодарском крае, всероссийских детских центрах "Океан" во Владивостоке и "Орленок" в Краснодарском крае. Об этом сообщил в субботу журналистам генеральный директор Фонда социально-культурных инициатив Дмитрий Соловьев перед концертом, который традиционно проходит в Муроме Владимирской области.

"Праздник шагает по детским оздоровительным центрам "Артек", "Океан", "Смена", "Орленок", там проводится свой фестиваль, своя программа, которая называется "Ромашка в ладошке". Дети делают сувениры, пишут письма своим родителям от руки", - сказал он.

Центральным из серии мероприятий, охвативших всю Россию, стал большой праздничный концерт в Муроме. Днем в этом городе прошел мелкий дождь, что, по мнению организаторов, негативно отразилось на посещаемости. Однако о численности гостей говорить пока рано, поскольку подсчеты еще не закончены. В прошлом году на концерт на набережной Оки пришло около 142 тыс. человек.

Медали "За любовь и верность" по случаю праздника в нынешнем году получат примерно 7 тыс. семейных пар, проживших вместе более 25 лет. Первые 12 наград были вручены в субботу супругам из Владимирской области. Даже в тех российских регионах, где не исповедуется православие (на медали изображены православные святые Петр и Феврония), не отказываются от празднования. По мнению Соловьева, это связано с тем, что для представителей любых религий семейные ценности находятся на первом месте.

День семьи, любви и верности официально отмечается в России 8 июля. Праздник был учрежден в 2008 году при поддержке президента Фонда социально-культурных инициатив Светланы Медведевой. Как гласит древнерусская летопись, дочь бортника из рязанской деревни Феврония излечила от страшной болезни муромского князя Петра, после чего они полюбили друг друга и поженились. В преклонном возрасте супруги приняли монашеский постриг и завещали похоронить их вместе.

Умерли Петр и Феврония в один день и час - 8 июля по новому стилю. В этот день Русская православная церковь чтит память покровителей семьи и брака. В 2019 году праздник приходится на понедельник, поэтому было принято решение провести его светскую часть немного раньше.