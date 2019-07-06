Творческий фестиваль в честь 100-летия Даниила Гранина состоялся в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Фестиваль, посвященный 100-летию со дня рождения писателя Даниила Гранина, состоялся в субботу в Курортном районе Санкт-Петербурга. На площадке библиотеки поселка Комарово открыли выставку рисунков и провели вечер воспоминаний с участием деятелей культуры.

На фестивале, посвященном Гранину, открылась выставка "Образы 30-х в слове и в графике" художника-архитектора Владимира Васильковского. В экспозицию вошли более 20 рисунков и их фотокопий, вдохновивших автора к написанию книг "Ленинградский каталог" и "Керогаз и все другие". Звучали композиции Дмитрия Шостаковича и Иоганна Себастьяна Баха.

В 17:00 мск начался вечер воспоминаний, в котором приняли участие писательница Наталия Соколовская, российский историк и библиограф Феликс Лурье, поделившийся эпизодами из встреч с Граниным, отметив его особое чувство юмора, художник Михаил Копылков - ученик Васильковского и другие деятели искусства.

"Фестиваль собрал в библиотеке много посетителей, для половины из них не хватило сидячих мест. Была добродушная творческая домашняя атмосфера. Считаю, это мероприятие нужно проводить ежегодно, потребность в этом есть, так как осталось много нетронутых тем, которых можно касаться, вспоминая Гранина. Он всегда участвовал в общественных процессах Петербурга, имел собственное мнение, которое не боялся отстаивал", - отметил в беседе с корреспондентом ТАСС народный артист России Николай Буров, который вел вечер воспоминаний о писателе.

Гранин ежегодно посещал библиотеку в поселке Комарово в летние месяцы с 1994 года, рассказала заведующая библиотекой Елена Цветкова.

Согласно указу президента России Владимира Путина, 2019 год объявлен Годом Гранина в России; официальная программа празднования включает более 120 событий, большинство из которых пройдет в Санкт-Петербурге. Советский и российский писатель, киносценарист, общественный деятель, ветеран Великой Отечественной войны Даниил Гранин начал литературную деятельность в 1940-х годах, неоднократно удостаивался за свои произведения отечественных и международных наград. В 2017 году Гранин получил премию "За выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности". Писатель умер в июле 2017 года в Санкт-Петербурге на 99-м году жизни.