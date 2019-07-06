Команда платформы "Россия - страна возможностей" выиграла мировой чемпионат по менеджменту

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Команда России, состоящая из участников проектов платформы "Россия - страна возможностей", стала абсолютным победителем в мировом финале чемпионата по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge, который состоялся в Екатеринбурге. Об этом сообщила журналистам в субботу пресс-служба автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей".

"В мировом финале приняли участие студенты, представители бизнеса и государственные служащие из стран Европы, Америки, Африки и Азии. В шестой раз в истории Россия завоевала звание чемпиона мира по стратегии и управлению бизнесом, второе место заняла Португалия, на третьем месте - единственные на соревнованиях представители Африки - из Кот-д'Ивуара", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, Россию представляла команда "Отцы и дети", в которую вошли участники флагманских проектов платформы "Россия - страна возможностей": конкурса "Лидеры России" и кубка "Управляй".

"Мы уделяем большое внимание межпроектному взаимодействию и способствуем тому, чтобы участники проектов платформы поддерживали общение. Радует, что они не теряют связь друг с другом, выходят с различными инициативами, запускают совместные проекты. Мы гордимся нашими победителями и уверены, что, объединившись, они смогут добиваться внушительных результатов и в будущем", - приводит пресс-служба слова генерального директора АНО "Россия - страна возможностей" и руководителя конкурса "Лидеры России" Алексея Комиссарова.

О чемпионате

Состязание проходило в 39-й раз. В мировом финале Global Management Challenge 2019 года, который состоялся в Екатеринбурге 5-6 июля, принимали участие национальные чемпионы из 20 стран, в том числе Белоруссии, Бразилии, Индии, Испании, Киргизии, Кот-д'Ивуара, Польши, Португалии, России, Словакии, Чехии и Эстонии, отмечается в сообщении АНО "Россия - страна возможностей".

Как уточнили в организации, чемпионат проводится с помощью бизнес-симулятора, который позволяет развить навыки ведения бизнеса и принятия решений в моделируемой среде. Ежегодно около 6 тыс. молодых профессионалов и студентов из регионов России соревнуются в достижении наивысшей инвестиционной привлекательности их виртуальных компаний, говорится в пресс-релизе.

Российские команды до этого пять раз выигрывали мировой чемпионат по стратегии и управлению бизнесом: в 2009 году - в Лиссабоне (Португалия), в 2012 году - в Киеве (Украина), в 2014 году - в Сочи (Россия), в 2015 году - в Праге (Чехия).

Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. В настоящий момент она объединяет 19 различных образовательных, кадровых и социальных проектов, способствующих самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО "Россия - страна возможностей" была создана в мае 2018 года для развития одноименной платформы.