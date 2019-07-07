Всемирный фестиваль тайцзи пройдет на острове Хайнань в октябре

ХАЙКОУ /Китай/, 7 июля. /ТАСС/. Южная китайская провинция Хайнань примет четвертый Всемирный культурный туристический фестиваль тайцзи (китайская гимнастика, один из стилей ушу), который состоится на острове в октябре этого года. Об этом сообщает провинциальный новостной ресурс "Наньхайван".

Местом проведения этого мероприятия станут горы Наньшань в районе курортного города Санья. Недавно оргкомитетом фестиваля была проведена презентационная акция в Пекине, на которой было объявлено, что в рамках фестиваля состоятся также соревнования по тайцзицюань.

Подготовка к этому событию уже началась в живописных горах Наньшань, в местечке под названием парк "Край света" (Тянья хайцзяо) и на острове Учжичжоу недалеко от города Санья. Во всех этих трех местах пройдет ряд предваряющих сам фестиваль мероприятий.

Перед фестивалем состоятся, в частности, отборочные соревнования по тайцзицюань, на которые соберутся мастера со всего Китая. Двое победителей каждого из отборочных туров войдут в финал и померяются силами с финалистами национальных и международных соревнований, которые соберутся на фестивале в октябре.

Целью проведения фестиваля, сообщили организаторы, станет продвижение богатых туристических ресурсов живописного тропического острова Хайнань, а также традиционных китайских боевых искусств, к которым относится и гимнастика тайцзицюань, в основу которой положен комплекс психофизических и дыхательных упражнений с плавными размеренными движениями. Ставится и задача продвижения медицинского туризма в провинции.