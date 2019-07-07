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Паводок в Иркутской области

Роспотребнадзор не зафиксировал вспышек заболеваний в зоне паводка в Иркутской области

На территории районов, находящихся в зоне подтопления, продолжают работу 48 прививочных бригад

ТАСС, 7 июля. Санитарно-эпидемиологическая ситуация в зоне паводка в Иркутской области остается стабильной, вспышек заболеваний не зафиксировано, сообщило в воскресенье региональное управление Роспотребнадзора.

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Паводок в Иркутской области. Главное

"Санитарно-эпидемиологическая ситуация на затопленных территориях стабильная, уровни инфекционной заболеваемости находятся в пределах среднемноголетних значений. Групповой и вспышечной заболеваемости не зарегистрировано", - говорится в сообщении. Также в ведомстве отметили, что "организован полный комплекс мер по недопущению осложнения санитарно-эпидемиологической обстановки и формированию эпидемических очагов".

На территории Нижнеудинского, Тулунского, Тайшетского и Чунского районов области, находящихся в зоне подтопления, продолжают работу 48 прививочных бригад.

Теги
РоссияИркутская областьПаводок в Иркутской области
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