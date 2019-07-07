Омские яхтсмены отправились в кругосветное плавание в честь 200-летия открытия Антарктиды

ОМСК, 7 июля. /ТАСС/. Кругосветная парусная экспедиция "Сибирь - Антарктика - Сибирь", приуроченная к 200-летию открытия русскими путешественниками Беллинсгаузеном и Лазаревым Антарктиды, стартовала в воскресенье из Омска на яхте "Сибирь". Омским яхтсменам предстоит пройти за 15 месяцев более 30,5 тыс. морских миль (56,5 тыс. км) и посетить 17 стран.

После залпа пушки участники экспедиции отправились в путь по Иртышу от Тобольских ворот Омской крепости, исторического центра Омска.

По рекам Иртыш и Обь яхта выйдет на Обскую губу, затем пройдет западную часть Северного морского пути и через Беломоро-Балтийский канал зайдет в Санкт-Петербург. Далее сибиряки отправятся по маршруту легендарных шлюпов Беллинсгаузена и Лазарева по Атлантическому океану и до крайней южной точки Южной Америки. Там экспедиция перейдет пролив Дрейка и к 28 января 2020 года - дню 200-летнего юбилея открытия Антарктиды - планирует дойти до российской антарктической станции Беллинсгаузен.

В обратный путь "Сибирь" направится по Тихому океану вдоль западного побережья двух Америк, через Берингов пролив и восточную часть Северного морского пути с заходом в населенные пункты российской Арктики (Провидения, Мыс Шмидта, Певек, Тикси). В Диксоне экспедиция замкнет кольцо вокруг земного шара. Возвращение в Омск запланировано на октябрь 2020 года. Финансируется путешествие с помощью частных инвесторов и за счет 10 млн рублей, полученных от Фонда президентских грантов.

По словам председателя организационного комитета экспедиции и омского отделения Русского географического общества Игоря Вяткина, на 8-местной яхте - шесть членов экипажа. "Четыре человека постоянные, а два меняются на разных этапах маршрута. Всего 25 человек, включая 12 жителей Омской области", - сказал Вяткин ТАСС.

Антарктида была открыта 28 января 1820 года русской экспедицией под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева, которые на шлюпах "Восток" и "Мирный" подошли к ней в районе современного шельфового ледника Беллинсгаузена. Ранее существование южного материка утверждалось гипотетически, однако именно русская экспедиция подтвердила факт существования шестого материка, обогнув антарктические льды. Это стало последним географическим открытием подобного масштаба.