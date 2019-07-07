Путин поздравил работников морского и речного флота с профессиональным праздником

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов морского и речного флота с профессиональным праздником и отметил важность их работы в развитии страны. Об этом говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной в субботу на официальном сайте Кремля.

"Водный транспорт играет значимую роль в социально-экономическом развитии страны, в укреплении межрегиональных и международных связей и по праву считается важной, неотъемлемой составляющей отечественного транспортного комплекса", - говорится в поздравлении.

Глава государства указал, что конкурентоспособность морского транспорта на мировом рынке повышается благодаря усердной работе речников и моряков.

"Благодаря добросовестному труду речников и моряков, их профессионализму, компетентности, приверженности трудовым традициям, заложенным ветеранами, отрасль динамично развивается, повышает свою конкурентоспособность на мировом рынке транспортных услуг", - отметил он.

Путин также напомнил о ряде важных задач, которые стоят перед работниками водного транспорта. "Сегодня перед вами стоят новые ответственные задачи, главные из которых - масштабная модернизация и совершенствование береговой, портовой инфраструктуры, внедрение современных логистических и управленческих схем, обеспечение безопасности перевозок, содействие развитию водного туризма", - заключил президент.