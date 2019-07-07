Медики отложили операцию по спасению руки избитой в Ингушетии девочки

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Состояние семилетней девочки, избитой в Ингушетии, остается тяжелым. Врачи приняли решение пока отложить операцию по восстановлению правой руки ребенка, сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе столичного НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

"Состояние ребенка остается тяжелым. Несмотря на проводимую комплексную терапию, улучшения в состоянии верхних конечностей нет. Выражен сухой некроз пальцев правой кисти и грубые изменения мышц плеча и предплечья. Решено в настоящий момент от операции воздержаться для четкого определения жизнеспособности тканей", - говорится в сообщении.

Ранее врачи спасли левую руку девочки.

В четверг, 4 июля, семилетняя девочка в тяжелом состоянии была доставлена в Детскую республиканскую клиническую больницу Ингушетии, где ей провели операцию. Было принято решение о переводе ребенка в столичную клинику. Девочку доставили в Москву 5 июля в сопровождении реаниматологов, врачей медицины катастроф и представителей Ингушетии. При обследовании в клинике у нее выявили также старые переломы ребер и травму позвоночника.

Ранее следователи возбудили уголовное дело после того, как девочка с многочисленными кровоподтеками, ссадинами и ушибами попала в больницу в Ингушетии. В нанесении телесных повреждений девочке следствие подозревает 35-летнюю жительницу города Сунжа, которая приходится ребенку родной тетей со стороны отца. В настоящее время женщина задержана, решается вопрос об избрании в ее отношении меры пресечения в виде заключения под стражу.