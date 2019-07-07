Сына принца Гарри и Меган Маркл крестили в Виндзорском замке

Как сообщило агентство Press Association , обряд крещения совершил духовный глава Церкви Англии Джастин Уэлби (формальным главой этой церкви является королева Елизавета II). Он окропил Арчи из "Купели лилий" водой из священной реки Иордан, где принял крещение сам Иисус Христос. Купель была заказана еще в 1840 году королевой Викторией и ее супругом Альбертом для крещения своей старшей дочери, принцессы Виктории.

ЛОНДОН, 7 июля. /ТАСС/. Церемония крещения сына британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл, который получил имя Арчи Харрисон Маунтбаттен-Виндзор, прошла в закрытом формате в субботу в Виндзорском замке.

Гарри и Меган не назвали имен крестных родителей Арчи, однако присутствие на церемонии сестер принцессы Дианы (покойной матери Гарри), Джейн Феллоуз и Сары Маккоркодейл, дали британским СМИ основания полагать, что именно они были выбраны родителями малыша на эту роль. После завершения обряда пара опубликовала две фотографии, одна из них групповая, на которой были запечатлены брат Гарри, принц Уильям, его супруга Кейт, принц Уэльский Чарльз и его супруга герцогиня Корнуоллская Камилла, а также мать Меган, Дориа Рэгланд. Королева Елизавета II не присутствовала на крестинах своего восьмого правнука из-за участия в других мероприятиях.

Вторая фотография была выполнена в черно-белом цвете с изображением родителей и их первенца, которого Меган держит на руках, а Гарри, полный отцовской радости, с упоением смотрит на своего ребенка.

Арчи появился на свет 6 мая, вес мальчика составил 7 фунтов 3 унции (3,26 кг - прим. ТАСС). Сын Гарри и Меган является седьмым в очереди наследования британского трона после принца Уэльского Чарльза, принца Уильяма и его детей - Джорджа, Шарлотты и Луи, и своего отца.