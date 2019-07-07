ЮНЕСКО включила памятники древнего Пскова в Список всемирного наследия

БАКУ, 7 июля. /ТАСС/. Памятники древнего Пскова включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Такое решение принято в воскресенье на проходящей в Баку 43-й сессии Комитета всемирного наследия организации, сообщает корреспондент ТАСС с заседания.

"Поздравляем делегацию России с включением этой номинации в Список всемирного наследия ЮНЕСКО", - сказал председательствующий на сессии министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев. Выступившие во время обсуждений представители стран - членов ЮНЕСКО отметили важное историческое, культурное и архитектурное значение памятников древнего Пскова.

Номинированные Россией памятники древнего Пскова объединяют 17 объектов. В их число входят памятники крепостного зодчества - Покровская и Гремячая башни Псковской крепости, псковские храмы XII - XVII веков, созданные под влиянием византийской и новгородской архитектурной традиции, - а также образцы гражданских зданий XVII века: каменные палаты купца Поганкина и Приказная палата Псковского Кремля.