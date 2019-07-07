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Паводок в Иркутской области

Мутко требует уволить главу Нижнеудинского района за использование техники в личных целях

Ранее в СМИ и соцсетях появились сведения о том, что коммунальщики пострадавшего от паводка Нижнеудинска в первую очередь устраняли последствия паводка в доме Сергея Худоногова
Вице-премьер РФ Виталий Мутко Екатерина Штукина/пресс-служба правительства РФ/ТАСС
Описание
Вице-премьер РФ Виталий Мутко
© Екатерина Штукина/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ, глава правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области Виталий Мутко потребовал отстранить от должности главу Нижнеудинского района Сергея Худоногова после появления в СМИ и соцсетях информации о том, что коммунальные службы пострадавшего от паводка Нижнеудинска в первую очередь устраняли последствия паводка в доме Худоногова, говорится в сообщении пресс-службы вице-премьера.

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Ранее в социальной сети "ВКонтакте" было размещено видео, на котором сотрудники коммунальных служб откачивают воду и расчищают территорию коттеджа в Нижнеудинске. В пояснениях к видео говорится, что это дом главы Нижнеудинского района Сергея Худоногова, работы там ведутся в первоочередном порядке, в то время как простым горожанам никто не помогает. После этого прокуратура Иркутской области сообщила ТАСС, что направит в СК информацию для проведения проверки по данному факту.

"Председатель правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области Виталий Мутко поручил организовать проверку достоверности опубликованной информации, в ходе которой подтвердился факт использования специальной коммунальной техники мэром Нижнеудинского района в личных целях. В связи с этим Виталий Мутко потребовал отстранить Худоногова от исполнения обязанностей", - говорится в сообщении.

Теги
Мутко, Виталий ЛеонтьевичРоссияИркутская областьПаводок в Иркутской области
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