Синоптики рассказали, когда в Москву вернется лето

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Тепло вернется в Москву во второй половине июля, предстоящая рабочая неделя не принесет кардинального потепления, температура воздуха к выходным может даже опуститься до 16-18 градусов. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Сейчас погода прохладная, но она не осенняя, скорее, майская. По расчетам, температурный фон будет ниже нормы на пару градусов, до конца рабочей недели преобладающая температура днем будет около 20 градусов, завтра будет чуть повеселее - 20-22, остальные дни около 20-21 градуса", - рассказал он.

Видьфанд призвал наслаждаться погодой и предупредил, что к выходным москвичей ждет прохлада. "Нужно наслаждаться этой погодой, поскольку предварительные расчеты показывают, что в конце рабочей недели, в пятницу и субботу, возможны еще более низкие температуры. Теплые вещи не нужно доставать, но будет не теплее, чем сейчас - 16-18 градусов, свежо", - добавил он.

На вопрос, когда же вернется лето, Вильфанд заверил, что теплая погода должна прийти в Москву во второй половине июля. "Будет ли лето? Будет. Мы все-таки прогнозируем, что во второй половине июля температура довольно часто будет в диапазоне 20-25 градусов, точную дату сейчас трудно сказать, потому что наши прогнозы, которым можно доверять по-настоящему, составляются на пять-шесть дней", - добавил он.