Путин рассказал, что ждет БАМ в ближайшие годы

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил строителей, добровольцев и жителей бамовских городов и поселков по случаю 45-й годовщины с начала строительства Байкало-Амурской железнодорожной магистрали (БАМ). Обращение главы государства опубликовано в воскресенье на сайте Кремля.

"Строительство БАМа было серьезным вызовом для страны и прежде всего для людей, участвовавших в грандиозной стройке <...> Перед нами сейчас задача нового уровня. Необходимо в ближайшие годы совершить настоящий прорыв в развитии транспортной инфраструктуры страны", - сказал он.

По словам Путина, магистраль, в строительстве которой приняли участие около 2 млн человек, стала всенародным проектом. "Созданный в 70-80-е годы инфраструктурный задел открыл для наших компаний быстрорастущие рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, стал надежным транзитным маршрутом, связывающим всю Евразию", - добавил он.

В числе приоритетных проектов, которые стоят перед Россией, глава государства назвал масштабную модернизацию БАМа и Транссиба, увеличение их пропускной способности в 2025 году до объемов свыше 200 млн тонн грузов в год.

Президент выразил уверенность, что текущее поколение железнодорожников, строителей, рабочих и инженеров справятся с поставленными задачи и достойно продолжат дело первопроходцев БАМа.

О БАМе

Ударной комсомольской стройкой БАМ объявил 17-й съезд ВЛКСМ (23-27 апреля 1974 года), а 8 июля 1974 года ЦК КПСС и Совет министров СССР приняли постановление "О строительстве Байкало-Амурской магистрали". Линия была построена за 10 лет в сложных климатических и геологических условиях: на многих участках глубина вечной мерзлоты достигает сотен метров, все искусственные сооружения на линии должны выдерживать сильные землетрясения.

Единой магистралью БАМ стал 1 октября 1984 года, когда было уложено знаменитое "золотое звено", соединившее западную и восточную части железной дороги, - от Тайшета до Ванино. 27 октября на всем протяжении магистрали было открыто движение поездов.

Байкало-Амурская магистраль - одна из самых протяженных железнодорожных линий в мире. Ее протяженностью 4 тыс. 300 км. Она проходит по территории Иркутской области, Забайкальского края, Амурской области, Бурятии и Якутии, Хабаровского края. Это второй (наряду с Транссибом) железнодорожный выход России к Тихому океану.