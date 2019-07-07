{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Патриарх Кирилл помолился на литургии об упокоении погибших в Баренцевом море подводников

Служба проходит в Коневском монастыре в Ленинградской области

КОНЕВЕЦ /Карелия/, 7 июля. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл помолился об упокоении погибших в Баренцевом море воинов на литургии в воскресенье. Служба проходит в Коневском монастыре в Ленинградской области.

Предстоятель Русской православной церкви совершил молитву "об усопших воинах-подводниках в море Баренцевом, при исполнении долга своего жизнь положивших".

Как сообщило Минобороны, 1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах ВМФ, возник пожар. Погибли 14 моряков. Благодаря самоотверженным действиям команды очаг возгорания был ликвидирован. Сейчас глубоководный аппарат находится на военно-морской базе Североморск, устанавливаются причины ЧП.

Теги
РоссияКирилл (патриарх)
Эксперт Минздрава назвала нормы потребления молочных продуктов
По словам Дарьи Халтуриной, для взрослых людей это 200 граммов в сутки
Читать полностью