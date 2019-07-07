Патриарх Кирилл помолился на литургии об упокоении погибших в Баренцевом море подводников

КОНЕВЕЦ /Карелия/, 7 июля. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл помолился об упокоении погибших в Баренцевом море воинов на литургии в воскресенье. Служба проходит в Коневском монастыре в Ленинградской области.

Предстоятель Русской православной церкви совершил молитву "об усопших воинах-подводниках в море Баренцевом, при исполнении долга своего жизнь положивших".

Как сообщило Минобороны, 1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах ВМФ, возник пожар. Погибли 14 моряков. Благодаря самоотверженным действиям команды очаг возгорания был ликвидирован. Сейчас глубоководный аппарат находится на военно-морской базе Североморск, устанавливаются причины ЧП.